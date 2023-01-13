Анна Седокова показала подписчикам селфи без макияжа

Лицо без макияжа показала подписчикам российская певица Анна Седокова. Снимком она поделилась в сторис на личной странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Как говорится, Long time no see», — подписала звезда публикацию.

На селфи Седокова позирует стоя в воде в слитном полосатом бело-красном купальнике. Артистка снимает себя сверху, показывая только половину лица и зону декольте. Она распустила волосы и уложила их назад. 40-летняя певица находится на отдыхе в Майами.

Ранее Седокова поделилась видеозаписью дефиле по улицам Парижа в леопардовой шубе и бикини в день своего 40-летия.