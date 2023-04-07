15:57, 07 апреля 2023
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40-летняя Светлана Ходченкова показала фото в стрипах у пилона
Актриса Светлана Ходченкова опубликовала фото танца у пилона.
Фото: @svetlana_khodchenkova
Актриса Светлана Ходченкова опубликовала фотографию, снятую во время танца у пилона, в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).
Знаменитость показала снимок, на котором она изображена в танцевальной студии у пилона. Эффектно откинув голову назад, она держалась за шест одной рукой. Ходченкова позировала в облегающем платье черного цвета с разрезами на бедрах, а образ дополнили наколенники и стрипы.
«Светлана Ходченкова обладает незаурядным талантом», «Огонь, Света», «Прекрасный снимок», — написали поклонники.
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