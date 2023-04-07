40-летняя Светлана Ходченкова показала фото в стрипах у пилона

Актриса Светлана Ходченкова опубликовала фотографию, снятую во время танца у пилона, в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Знаменитость показала снимок, на котором она изображена в танцевальной студии у пилона. Эффектно откинув голову назад, она держалась за шест одной рукой. Ходченкова позировала в облегающем платье черного цвета с разрезами на бедрах, а образ дополнили наколенники и стрипы.

«Светлана Ходченкова обладает незаурядным талантом», «Огонь, Света», «Прекрасный снимок», — написали поклонники.

Ранее Ида Галич показала танец в стрипах на пилоне.