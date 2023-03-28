Ида Галич показала танец в стрипах на пилоне

Блогер Ида Галич показала подписчикам танец на пилоне. Видео она опубликовала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«Сегодня было мое 11 занятие», — подписала знаменитость ролик, в котором запечатлен фрагмент ее выступления. Галич одета в специальный костюм с короткой юбкой, на ней наколенники и стрипы — обувь на высоком каблуке и высокой платформе. Сначала она позировала у пилона, а затем подтянулась на руках и несколько раз прокрутилась вокруг шеста.

После тренировки Галич показала свою руку, на которой появились мозоли. По ее мнению, тяжелее спорта нет.

Ранее Ида Галич раскритиковала танцы Калашниковой в подмосковном госпитале.