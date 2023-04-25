40-летняя Наталья Подольская показала фигуру в нижнем белье и ковбойских чапах

40-летняя певица Наталья Подольская показала фигуру в нижнем белье и ковбойских чапах. Она опубликовала бэкстейдж-видео со съемки в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«Я всегда считала, что я ковбой», — прокомментировала артистка ролик. Свой образ она дополнила шляпой, массивными браслетами, бусами, серьгами и металлическим поясом. Все аксессуары были золотого цвета. Волосы на видео распущены, в макияже сделан акцент на глаза: нарисованы черные стрелки.

«Какая ты красавица», «Дива», «Красотка», «Огонь», «Вы как будто переродились. У вас глаза горят — это самое красивое, что есть в человеке», — написали поклонники.

Ранее 40-летняя Наталья Подольская продемонстрировала фигуру в купальнике.