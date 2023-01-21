Люди
16:30, 21 января 2023
1 мин.

40-летняя Наталья Подольская продемонстрировала фигуру в купальнике

40-летняя Наталья Подольская продемонстрировала фигуру в купальнике
Фото: @nataliapodolskaya

Фигуру в купальнике продемонстрировала подписчикам 40-летняя российская певица Наталья Подольская. Звезда поделилась фотографиями с отдыха в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Фигура огонь», «Наташа, фотки просто супер! Ты красотка», «Самые настоящие фотографии — это живые», «Годы тренировок, и вуа-ля» Владимир [Пресняков] профессиональный фотограф», — прокомментировали юзеры.

На серии снимков артистка позирует в слитном сине-черном купальнике с большим вырезом на одном боку.

Ранее стало известно, что Подольская и ее муж, музыкант Владимир Пресняков, покинули Россию. Звездная чета отправилась на отдых на Мальдивы, отпуск они решили провести без детей.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.