40-летняя Наталья Подольская продемонстрировала фигуру в купальнике

Фигуру в купальнике продемонстрировала подписчикам 40-летняя российская певица Наталья Подольская. Звезда поделилась фотографиями с отдыха в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Фигура огонь», «Наташа, фотки просто супер! Ты красотка», «Самые настоящие фотографии — это живые», «Годы тренировок, и вуа-ля» Владимир [Пресняков] профессиональный фотограф», — прокомментировали юзеры.

На серии снимков артистка позирует в слитном сине-черном купальнике с большим вырезом на одном боку.

Ранее стало известно, что Подольская и ее муж, музыкант Владимир Пресняков, покинули Россию. Звездная чета отправилась на отдых на Мальдивы, отпуск они решили провести без детей.