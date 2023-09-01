40-летняя Юлия Ковальчук показала живот через два месяца после родов

Фигуру через два месяца после родов показала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), певица Юлия Ковальчук.

«День провела в работе над собой. Два месяца после родов, так что пока очень аккуратно и нежно», — написала артистка под снимком, на котором позирует перед зеркалом в раздевалке фитнес клуба в синем топе с ярко-розовой надписью и в легинсах с принтом. Волосы Ковальчук оставила распущенными и не сделала макияж.

«Двое родов и такая красотка. Огонь», «Отличная форма. Скорейшего восстановления и удовольствия от своего отражения», «Результат огонь. Восхищаюсь. Всегда приятно видеть», «В смысле? Так и до родов некоторые не выглядят. Шикарная», «Как-будто и не рожали. Прекрасно выглядите», «Молодец. Вы просто пример и мотиватор», «Красотка», — написали поклонники.

Ранее Юлия Ковальчук раскрыла имя второго ребенка. О рождении девочки, которую назвали Алисией, знаменитость сообщила 8 июля.