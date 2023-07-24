Юлия Ковальчук раскрыла имя второго ребенка

Имя второго ребенка раскрыла на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), экс-солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук. Певица назвала младшую дочь Алисией.

«Невероятное время — сложное, счастливое, красивое, быстротечное. Все ради того, чтобы на свет появилось маленькое чудо по имени Алисия», — написала артистка, опубликовав сделанные во время беременности фотографии.

Ковальчук скрывала беременность от общественности, поскольку считает, что это «личный и волшебный период». Ей хотелось разделить это время только с близкими.

О рождении девочки знаменитость сообщила 8 июля. В роддоме присутствовал муж артистки певец Алексей Чумаков.

Ранее Юлия Ковальчук раскрыла набранный за вторую беременность вес.