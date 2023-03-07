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18:50, 07 марта 2023
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43-летняя Анна Семенович рассказала о попытках забеременеть

43-летняя певица Анна Семенович призналась в попытках забеременеть от нового возлюбленного.

43-летняя Анна Семенович рассказала о попытках забеременеть
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В попытках забеременеть от нового возлюбленного призналась в новом выпуске шоу «Злые языки» 43-летняя певица Анна Семенович.

«Да, сейчас пробуем. Дай Бог, чтобы все получилось. Хочу одного ребенка. Девочку очень хочу», — рассказала артистка.

Личность своего нынешнего избранника Семенович не раскрывает. Певица сообщила, что познакомилась с ним в ресторане, и подчеркнула, что в этих отношениях ее мужчине отведена главная роль. Экс-солистка группы «Блестящие» предпочитает быть сдержанной и уступать своему партнеру во всем.

Ранее Семенович заявила о дискриминации пышногрудых женщин. С несправедливостью она столкнулась в бане.

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