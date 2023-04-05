43-летняя Виктория Боня показала лицо без косметики

Лицо без макияжа показала подписчикам 43-летняя телеведущая Виктория Боня. Соответствующее видео она опубликовала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Знаменитость посвятила ролик преображению внешности с помощью косметики. Сначала она появилась перед камерой без макияжа и с собранными в пучок волосами, затем накрасилась, уложила волосы и продемонстрировала результат.

«Реально на [актрису Анджелину] Джоли похожа», «Какая красивая», «[Модель] Ирину Шейк напомнила», «Очень молодо выглядишь», «Без макияжа просто огонь», «Какая вы красивая и без косметики», «Без макияжа очень эффектно и шикарно выглядишь», «Боня — красотка», — написали поклонники.

Ранее 49-летняя актриса Наталия Антонова показала утренние фото без макияжа.