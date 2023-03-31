49-летняя актриса Наталия Антонова показала утренние фото без макияжа

49-летняя актриса Наталия Антонова показала подписчикам утреннее селфи без макияжа. Она опубликовала фотографии в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«Обещала вам фото без макияжа, утром я такая... Открываю все тайны: я ношу очки, ем рыбу по утрам, она дает мне силы», — написала артистка.

Знаменитость сняла селфи во время завтрака: она была одета в топ с длинными рукавами голубого цвета, а волосы оставила распущенными.

«Мила и свежа», «Красотка», «Вы огонь», «Тебе лучше без макияжа, даже освежилась», «Классная», «Вы супер», «Обожаю вас. Вы такая светлая и простая», «Вам 25 хоть с макияжем, хоть без», «Неземная красотка», «Настоящая и очень красивая», — написали поклонники.

Ранее 41-летняя Вера Брежнева показала лицо без макияжа и фильтров.