44-летняя телеведущая Елена Летучая показала фигуру в бикини

Фигуру в бикини показала в личном Telegram-канале 44-летняя известная телеведущая Елена Летучая.

Знаменитость опубликовала серию снимков с пляжа: на фото она позирует в бикини черного цвета, подняв одну руку к голове. При этом волосы она оставила распущенными, а пляжный образ дополнила солнцезащитными очками.

«Идеальная фигура», «Будто фото модели», «Роскошная женщина», «Контент нужен только такой. Огонь», «Я восхищаюсь вами», «Вы шикарны», «Красота, мудрость и ум — идеальное сочетание», «Я в восторге от вашей красоты», — написали комплименты поклонники.

Ранее известная телеведущая показала вечерний образ в платье с глубоким декольте. Летучая появилась перед подписчиками в платье, состоящем из серебристого топа на тонких бретелях, прозрачного корсета и обтягивающей юбки черного цвета.