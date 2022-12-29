Известная телеведущая показала вечерний образ в платье с глубоким декольте

Вечерний образ в платье с глубоким декольте показала в личном Teleram-канале известная телеведущая Елена Летучая.

Знаменитость опубликовала ролик с эффектом замедленной съемки, на видео она движется в сторону камеры. Летучая появилась перед подписчиками в платье, состоящем из серебристого топа на тонких бретелях, прозрачного корсета и обтягивающей юбки черного цвета. Из аксессуаров журналистка выбрала цепочку, браслеты и серьги-пусеты, а волосы оставила распущенными, уложив легкой волной.

«Супердевочка», «Голливуд рыдает без вас», «Вау, леди черри», «Образ эффектный, красиво», «Лена — женщина-богиня», «Класс. Лена самая красивая, стильная», «Вы просто невероятная женщина», — заявили поклонники.

Ранее пользователи сети оценили фото известной телеведущей Елены Летучей на пляже.