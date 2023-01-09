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16:45, 09 января 2023
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45-летняя Анфиса Чехова показала фигуру в купальнике

45-летняя Анфиса Чехова показала фигуру в купальнике
Фото: @achekhova

Фигуру в купальнике показала 45-летняя телеведущая Анфиса Чехова. Соответствующий снимок она опубликовала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Знаменитость позировала перед камерой на пляже. Одну ногу она выставила вперед, а развевающиеся на ветру волосы придерживала рукой. На Чеховой — раздельный купальник темно-синего цвета, образ дополнен солнцезащитными очками и подвеской.

Снимки с пляжной фотосессии восхитили пользователей социальной сети. «Просто суперточеная статуэтка», «Шикарная фигура», «Еще похудела! Красавица», «Вот, оказывается, что такое фигура "песочные часы"», «Очень женственно», «Вы красотка», «Богиня», — написали комплименты подписчики.

Ранее Анфиса Чехова поделилась секретами молодости. По ее словам, главные враги внешнего вида — это лишний вес и вредные привычки.

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