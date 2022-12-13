44-летняя Анфиса Чехова поделилась секретами молодости

Секретами молодости и красоты поделилась с «Лентой.ру» 44-летняя телеведущая Анфиса Чехова. По ее словам, главные враги внешнего вида — это лишний вес и вредные привычки.

«Курение ускоряет процесс старения и способствует появлению морщин и пигментации кожи. Она становится тонкой и теряет эластичность», — предупредила Чехова.

Телеведущая подчеркнула важность регулярной физической активности для продления молодости. «Можно уделять упражнениям даже 15-30 минут в день, и это уже принесет большую пользу. Необязательно заставлять себя потеть на изнурительных тренировках в спортзале. Прогулки пешком и зарядка дома отлично помогают держать себя в тонусе», — заявила она.

Телеведущая отметила, что спит не менее семи часов в сутки и следит за своим психологическим здоровьем. Звезда рассказала, что посещает психолога, с которым обсуждает все проблемные вопросы. «Недаром говорят, что все болезни от нервов», — заключила она.

Ранее секретом хорошей формы поделился звезда 90-х, певец и автор песен Шура (Александр Медведев). Он рассказал, что гуляет со своей собакой породы чихуахуа по три часа в день.