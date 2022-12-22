45-летняя Анфиса Чехова опубликовала пляжное фото. Снимок восхитил пользователей запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Знаменитость опубликовала фотографию, сделанную на курорте Багамских островов. Чехова позирует на побережье океана, стоя на коленях и закинув руки за голову. На ней надета малиновая футболка и плавки розового цвета.

«И кто даст вам ваш возраст?», «Вы красавица! Я восхищаюсь вами», «Анфиса, вы Богиня», «Очаровательная», «Фигура фотомодели», «Я бы никогда не дал вам 45 лет. На вид вам 28, не иначе», «Здорово похудели. Молодец», «Фигура — бомба», «Выглядите на 25 лет», — написали поклонники.

Ранее Анфиса Чехова поделилась секретами молодости. По ее словам, главные враги внешнего вида — это лишний вес и вредные привычки.