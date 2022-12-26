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15:22, 26 декабря 2022
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45-летняя Анфиса Чехова показала фигуру в купальнике

45-летняя Анфиса Чехова показала фигуру в купальнике
Фото: @achekhova

Свою фигуру показала подписчикам 45-летняя актриса Анфиса Чехова. Фотографию, на которой она изображена в купальнике, певица опубликовала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Знаменитость устроила фотосессию на одном из пляжей на Багамских островах. Она позировала в полосатом слитном купальнике. Во время съемки Чехова распустила волосы, а образ дополнила солнцезащитными очками.

«Какая идеальная фигура», «Фигура — загляденье», «Купальник супер! Подчеркивает все достоинства», «Обалденная красавица Анфиса», «Вы мой идеал женщины», — написали подписчики.

Ранее Анфиса Чехова поделилась секретами молодости. По ее словам, главные враги внешнего вида — это лишний вес и вредные привычки.

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