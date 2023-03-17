Известная певица показала фигуру в купальнике

Фигуру в купальнике показала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), известная певица Клава Кока. Она опубликовала свою фотографию с пляжа одного из популярных курортов в Таиланде — Пхукета.

«Светлячок на выгуле», — подписала снимок девушка.

Артистка позировала в раздельном купальнике мятного цвета и желтом парео. Образ она дополнила аксессуарами — серьгами и ожерельем.

«Вот это лучок», «Какая фигура», «Подари фигуру, пожалуйста», «Молодость, свежесть, натуральность — это и есть красота. Умничка», «Шикарная», «Самая красивая», «Какая ты, вау», «Какая солнечная», «Хорошенький такой светлячок», «Ты такая красивая», «Принцесса Клава», «Милашка», «Лучшая», «Ангелочек», «Невероятная красавица», — написали комплименты поклонники.

Ранее 40-летняя Наталья Подольская показала фигуру в купальнике.