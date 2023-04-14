46-летняя Дана Борисова в купальнике показала несовершенства фигуры

46-летняя телеведущая Дана Борисова в купальнике показала несовершенства фигуры. Она опубликовала не обработанные в фоторедакторе снимки на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«Я такая же, как все — живая. Надеюсь, за это вы меня и любите. И меньше всего хочу заморачиваться с фотошопом», — подписала знаменитость фото из отпуска, проведенного в Египте. На одном из снимков она сидит на бортике бассейна, опустив ноги в воду. Для фотосессии Борисова надела купальник голубого цвета с блестками, волосы оставила распущенными, а в макияже сделала акцент на глаза, нанеся на веки темные тени. На снимке видны несовершенства кожи живота и ног.

«Есть фильтры на лице — сразу видно. И ноги сделаны чуть худее, поэтому сама фотография в целом точно ненатуральная», «В вашем возрасте надо сплошной купальник надевать», «На ногах фотошоп есть, ведь плиточка у бассейна поплыла», «Такое ощущение, что вы пиаритесь на неудачной пластике. Нормальные люди такое не выкладывают», «Если бы не было фотошопа, ноги и руки были бы, как и живот», — негативно отреагировали пользователи сети.

«Отличные фотографии. Честные и настоящие», «Дана, вы космос», «Красивая женщина», «Красивая и настоящая», «Супер. Никакой фотошоп не нужен. Вы прекрасно выглядите», «Фигура огонь», «Красавица», «Вы замечательная», «Дана, вы от природы красавица», «Настоящая и без фильтров. Браво», — написали комплименты поклонники.

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