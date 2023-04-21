46-летняя Дана Борисова показала целлюлит на «честном фото»

Целлюлит на «честном фото» показала 46-летняя телеведущая Дана Борисова. Она опубликовала фотографию, снятую в одном из отелей Египта, на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«Люблю себя такой, какая есть», — подписала Борисова снимок с отдыха. Она позирует на нем в слитном купальнике на бортике бассейна.

При этом знаменитость отметила, что заняться своим телом никогда не помешает. По ее словам, когда в предыдущий раз она публиковала не редактированные фотографии, ей написали множество массажистов и представителей косметологических клиник с предложениями методик по разравниванию кожи и целлюлита.

«Дана, вы настоящая. Приятно смотреть на вас», «В вас все прекрасно», «Фигура и внешность, ножки огонь», «Секси. Идеал. Богиня», «Афродита, просто богиня, мы все смотрим с восхищением», «Бесподобна, совершенна, божественна, нежна, мила, сногсшибательна», «Вы прекрасны», «Просто секси, роскошная женщина», «Очень красивая», — написали комплименты поклонники звезды.

Ранее 46-летняя Дана Борисова показала фигуру в купальнике.