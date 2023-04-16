46-летняя Дана Борисова показала фигуру в купальнике

Фигуру в купальнике показала 46-летняя телеведущая Дана Борисова. Она опубликовала фото, снятое на одном из курортов Египта, в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Между Азией и Африкой на неделю», — подписала она публикацию.

Подписчики в комментариях восхитились фигурой телезвезды. «Стройняшка. Идеальные пропорции», «Шикарная красавица», «Такая ладненькая фигура. Вы очень постройнели», «Классная фигура. Вы всегда на высоте, Дана».

Ранее Дана Борисова заявила, что не хочет скрывать несовершенства своей кожи.