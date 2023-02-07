47-летняя Елена Захарова показала свои танцы в спортзале

Свои танцы в спортзале показала в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) 47-летняя актриса Елена Захарова.

«Как же я люблю танцевать!» — подписала опубликованный в ленте ролик звезда сериала «Кадетство». «Лучший спорт — это танец», — добавила она в сторис. На видео актриса одета в обтягивающие спортивные штаны и короткий спортивный топ.