Рэпер Джиган показал на видео свою версию танца на манер Уэнсдэй

Рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) показал свою версию танца на манер главной героини сериала «Уэнсдэй». Соответствующую видеозапись опубликовала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), супруга музыканта, блогер и модель Оксана Самойлова.

Джиган попал в объектив камеры во время повтора трендовых движений танца героини Уэнсдэй Аддамс из одноименного сериала 2022 года. Рэпер выступил перед членами своей семьи и рассмешил их. Только его двухлетний сын не оценил комичности момента и спрятался за тюль.