Рэпер Джиган показал на видео свою версию танца на манер Уэнсдэй
Рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) показал свою версию танца на манер главной героини сериала «Уэнсдэй». Соответствующую видеозапись опубликовала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), супруга музыканта, блогер и модель Оксана Самойлова.
Джиган попал в объектив камеры во время повтора трендовых движений танца героини Уэнсдэй Аддамс из одноименного сериала 2022 года. Рэпер выступил перед членами своей семьи и рассмешил их. Только его двухлетний сын не оценил комичности момента и спрятался за тюль.
На кадрах ролика видно, как рэпер в купальных шортах пытается повторить движения Уэнсдей, а затем импровизирует. Он танцует под трек певицы Леди Гаги «Bloody Mary», под который пользователи соцсетей массово копируют оригинал (в фильме Уэнсдей выступает под композицию The Cramps «Goo Goo Muck»).
Ранее москвич начал поиски похожей на главную героиню сериала «Уэнсдэй» девушки. Он разместил объявление на кузове автомобиля «ГАЗель».