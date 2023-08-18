47-летняя Волочкова рассказала о гробе своей мечты

О мечте быть похороненной в белоснежном гробу сообщила балерина Анастасия Волочкова в YouTube-шоу «Не Пруст».

«Знаете, я хочу белоснежный, жемчужного цвета гроб с вензелями золотыми, инициалами "А.В."», —заявила звезда.

Волочкова добавила, что на церемонии прощания все должно быть украшено ее любимыми белыми розами, как у принцессы Дианы. При этом 47-летняя звезда подчеркнула, что планирует жить долго.

Ранее балерина заявила об отказе от алкоголя. Она сообщила, что бросила пить после отдыха на Мальдивах.