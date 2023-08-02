49-летняя Юлия Высоцкая опубликовала фото без макияжа и фильтров

Лицо без макияжа и фильтров показала 49-летняя актриса Юлия Высоцкая в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России). Звезда сделала селфи с собранными волосами и в солнцезащитных очках.

На снимке артистка позирует на фоне деревянного дома в клетчатой рубашке. На ее лице нет косметики. «Мой месяц», — подписала Высоцкая публикацию.

Ранее обгоревшее лицо без макияжа показала певица Ольга Бузова. Артистка пожаловалась, что получила солнечный ожог во время поездки в Катар.