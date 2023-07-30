Бузова показала обгоревшее лицо без макияжа

На опубликованных кадрах певица продемонстрировала покрасневшее лицо без макияжа. «За 40 минут в Дохе просто обуглилась. Но вроде не сильно. Завтра сделаю уход», — поделилась с подписчиками Бузова. Позднее звезда опубликовала фото из бизнес-лаунжа аэропорта Дохи и сообщила, что возвращается в Россию.

Ранее Бузова показала лицо без фильтров после бессонной ночи. Артистка сфотографировалась в самолете перед вылетом в Санкт-Петербург.