19:29, 30 июля 2023
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Бузова показала обгоревшее лицо без макияжа
Певица Ольга Бузова показала обгоревшее в Катаре лицо без макияжа .
Фото: @buzova86
Певица Ольга Бузова пожаловалась, что во время поездки в Катар обгорела на солнце. Последствия ожога она показала в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
На опубликованных кадрах певица продемонстрировала покрасневшее лицо без макияжа. «За 40 минут в Дохе просто обуглилась. Но вроде не сильно. Завтра сделаю уход», — поделилась с подписчиками Бузова. Позднее звезда опубликовала фото из бизнес-лаунжа аэропорта Дохи и сообщила, что возвращается в Россию.
Ранее Бузова показала лицо без фильтров после бессонной ночи. Артистка сфотографировалась в самолете перед вылетом в Санкт-Петербург.