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19:45, 28 февраля 2023
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Похитительницей породистых собак в Подмосковье оказалась 50-летняя женщина

Похитительницей породистых собак в Подмосковье оказалась 50-летняя женщина
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Полицейские в Подмосковье раскрыли кражу двух взрослых собак породы вельш-корги на общую сумму 240 тысяч рублей. Похитительницей оказалась местная жительница, сообщает портал «МВД Медиа».

«Полиция раскрыла кражу двух породистых собак в Сергиево-Посадском городском округе, стоимость которых составила 240 тысяч рублей. Злоумышленницей оказалась 50-летняя местная жительница, которая проникла на территорию гаражного комплекса и совершила противоправное деяние», — говорится в пресс-релизе.

Сейчас животных вернули хозяйке. Возбужденно уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»). Правоохранители устанавливают возможных соучастников преступления.

Ранее сообщалось, что собаки в момент проникновения воров находились в пристройке гаража. Похитители отогнули лист профнастила, схватили животных и скрылись.

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