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16:54, 16 февраля 2023
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Москвичи скупили 50 тысяч единиц оружия за год

Москвичи скупили 50 тысяч единиц оружия за год
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Москвичи скупили 50 тысяч единиц оружия за год. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе столичного главка Росгвардии. При этом количество состоящих на учете владельцев гражданского оружия почти не изменилось.

700 тысяч
единиц оружия

находится в пользовании москвичей

«На сегодняшний день в центре лицензионно-разрешительной работы Главного управления Росгвардии по Москве состоит на учете около 300 тысяч владельцев гражданского оружия, в пользовании которых находится порядка 700 тысяч единиц оружия», — рассказали в главке.

В пресс-службе Росгвардии добавили, что в 2022 году по результатам проверок в Москве было выявлено более 21 тысячи нарушений. Из оборота изъяли около 15 тысяч единиц оружия и аннулировали полторы тысячи разрешений на его хранение и ношение.

Ранее сообщалось, что 61-летний москвич устроил в своем гараже склад боеприпасов. У него обнаружили пистолет и пистолет-пулемет иностранного производства, пригодные для стрельбы, а также переделанный и непригодный для производства выстрелов пистолет. Помимо этого было изъято 214 патронов.

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