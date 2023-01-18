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23:32, 18 января 2023
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61-летний москвич устроил в своем гараже склад боеприпасов

61-летний москвич устроил в своем гараже склад боеприпасов
Фото: МВД Медиа

61-летний москвич устроил в своем гараже склад боеприпасов, сообщает «МВД Медиа».

«Обнаружены пистолет и пистолет-пулемет иностранного производства, пригодные для стрельбы, а также переделанный и непригодный для производства выстрелов пистолет. Помимо этого, изъято 214 патронов, одна часть из которых предназначена для использования в боевом нарезном огнестрельном оружии, другая — для использования в охотничьих карабинах и спортивных пистолетах», — говорится в пресс-релизе.

Москвич был задержан в гаражном боксе на северо-востоке города, где и находился арсенал. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК России («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов»). Мужчина находится под подписками о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее москвич устроил в своей квартире склад боеприпасов.

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