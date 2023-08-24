54-летняя Бледанс продемонстрировала подтянутоую фигуру в коротких шортах

Подтянутую фигуру в коротком обтягивающем топе и спортивных шортах продемонстрировала в личном аккаунте в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть, принадлежит признанной экстремистской организацией и запрещенной в России компании Meta) 54-летняя актриса и телеведущая Эвелина Бледанс. Она опубликовала видеозапись своей утренней тренировки.

«Сохраняйте себе легкую, но эффективную гимнастику, с которой я начинаю утро», — посоветовала она фолловерам.