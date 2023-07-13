54-летнюю Бледанс упрекнули в чересчур откровенном контенте

Откровенные видео 54-летней телеведущей Эвелины Бледанс в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) разозлили ее подписчиков. Многие упрекнули знаменитость, что подобный контент неуместен в ее возрасте.

Находящаяся на отдыхе в Турции Бледанс выложила в соцсеть сразу несколько провокационных видео. На одном из них она танцует с незнакомцем в боди, на втором — занимается йогой в откровенном наряде, на третьем — демонстрирует фигуру топлес.

Получив много негативных реакций на публикации, телеведущая отреагировала на упреки новым видео в купальнике.