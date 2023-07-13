54-летнюю Бледанс упрекнули в чересчур откровенном контенте
Откровенные видео 54-летней телеведущей Бледанс разозлили подписчиков.
Откровенные видео 54-летней телеведущей Эвелины Бледанс в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) разозлили ее подписчиков. Многие упрекнули знаменитость, что подобный контент неуместен в ее возрасте.
Находящаяся на отдыхе в Турции Бледанс выложила в соцсеть сразу несколько провокационных видео. На одном из них она танцует с незнакомцем в боди, на втором — занимается йогой в откровенном наряде, на третьем — демонстрирует фигуру топлес.
Получив много негативных реакций на публикации, телеведущая отреагировала на упреки новым видео в купальнике.
«Благодарю всех, кто меня любит, и кто ненавидит. Дарить и получать эмоции — это и есть настоящая жизнь. Благодарю вселенную, что я женщина. И не устану доказывать, что возраста не существует!» — написала она под роликом и призвала подписчиц не пользоваться фильтрами, а показывать естественную красоту.
В комментариях многие женщины поддержали Бледанс. «Прекрасно выглядите! Многие просто завидуют! Судить же легче, чем держать себя в форме», «Никого не слушайте, живите в свое удовольствие, кайфуйте от жизни», «Красотка! Такую фигуру грех не показать», — написали они.
Ранее на упрек в «потерявшейся» груди ответила блогер, певица и телеведущая Ида Галич.