54-летняя певица Валерия раскрыла свой график бьюти-процедур

Cвой график бьюти-процедур раскрыла в беседе с «Газетой.Ru» 54-летняя певица Валерия.

«Я считаю, что, конечно, ухаживать за собой надо, и косметология сейчас продвинулась вперед. Я приверженец аппаратной косметологии. Это самое эффективное, что есть на сегодняшний день. Это то, что помогает отодвинуть поход к пластическому хирургу. Я хожу на аппаратные процедуры раз в три месяца, надо бы чаще, потому что есть определенная схема, но мой график не позволяет этого делать», — сказала знаменитость.

Артистка также отметила, что положительно относится к инъекциям, которые помогают работать с внутренними резервами самой кожи. Однако она против филлеров и допускает «уколы красоты», например, в виде плазмотерапии, увлажняющей кожу, но не влияющей на внешность и не видоизменяющей ее. Кроме того, она не исключает в будущем вмешательства пластических хирургов.

Поддерживать фигуру в форме Валерии позволяют регулярные занятия спортом и йога. Даже во время гастролей она старается не пропускать тренировки и всегда берет с собой коврик, фитнес-резинки. По ее словам, это настройка тела, которая потом влияет на все остальные процессы в жизни, в том числе и на работу.

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