54-летняя Светлана Бондарчук опубликовала фото в купальнике из поездки на Курилы

Об экспедиции по Курильским островам, в которой сейчас принимает участие, рассказала в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) 54-летняя модель и телеведущая Светлана Бондарчук. Она опубликовала несколько фото и видео из путешествия.

«Это была моя давняя мечта… И вот мы здесь! Какие потрясающие острова, а впереди еще несколько», — написала Бондарчук.

Вместе с группой единомышленников она поднялась на вулкан Алаид, искупалась в вулканическом источнике, прогулялась по лавовому плато, увидела множество водопадов, поучаствовала в фотоохоте на косаток. Туристы ловили рыбу с корабля, а потом сами ее готовили.