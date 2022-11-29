54-летняя Валерия села на шпагат и восхитила пользователей сети

Видео из спортзала, где она садится на поперечный шпагат, опубликовала запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России) 54-летняя певица Валерия. Ролик восхитил пользователей сети.

«В конце тренировки обязательно растяжка. Муж вовремя подошел — и поснимал, и посмешил», — написала Валерия. За кадром слышен голос ее супруга, продюсера Иосифа Пригожина. Он говорит, что так артистка приводит себя в форму и готовится к будущему концерту.