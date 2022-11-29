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04:31, 29 ноября 2022
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54-летняя Валерия села на шпагат и восхитила пользователей сети

54-летняя Валерия села на шпагат и восхитила пользователей сети
Кадр: @valeriya

Видео из спортзала, где она садится на поперечный шпагат, опубликовала запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России) 54-летняя певица Валерия. Ролик восхитил пользователей сети.

«В конце тренировки обязательно растяжка. Муж вовремя подошел — и поснимал, и посмешил», — написала Валерия. За кадром слышен голос ее супруга, продюсера Иосифа Пригожина. Он говорит, что так артистка приводит себя в форму и готовится к будущему концерту.

«Пример для подражания. Уважаю», «Всегда в потрясающей форме», «Восхищаюсь вами и вашей силой воли. Какая вы молодец», «Просто восторг», «Круто. Вы пример для многих женщин», — написали подписчики знаменитости в комментариях под роликом.

Ранее фигура 53-летней Светланы Бондарчук восхитила пользователей сети.

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