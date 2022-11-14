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10:53, 14 ноября 2022
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Фигура 46-летней Волочковой в купальнике восхитила пользователей сети

Фигура 46-летней Волочковой в купальнике восхитила пользователей сети
Фото: @volochkova_art

Фигура 46-летней балерины Анастасии Волочковой, опубликовавшей свои фото, восхитила пользователей запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Волочкова выложила в сеть серию снимков из бани. На одном из них она позирует возле поленницы в салатово-черном купальнике, на другом — делает шпагат над купелью, прикрываясь еловым веником. Волосы балерины распущены и зачесаны назад.

«Настя, вы в прекрасной форме. Так держать, вы молодец. Фото скромные и достойные», «Купальник вам очень идет. Он подчеркивает фигуру и ничего пошлого», «Красивая фотография и вы», «О такой фигуре в таком возрасте можно только мечтать», «Круто! Анастасия, вы просто супер», «Идеальная фигура», — написали подписчики знаменитости в комментариях под фото.

Ранее Волочкову в новом образе сравнили с героиней фильмов ужасов. Знаменитость опубликовала на личной странице снимок, на котором запечатлена в свадебном платье кремового цвета, образ дополняет длинная фата.

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