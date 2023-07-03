55-летняя Кабо в купальнике опубликовала видео с яхты

«Невероятная и ослепительно сексуальная красавица», «Само совершенство!», «Королева! Как всегда, прекрасна», «Идеальная фигура», «Смело и красиво», «Как нежно», — прокомментировали публикацию юзеры.

На кадрах актриса позирует, сидя на носу яхты в слитном темно-синем купальнике с декольте.

Ранее Ольга Кабо поделилась фотографиями в фиолетовом купальнике с отдыха в Сочи.