09:55, 03 июля 2023
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55-летняя Кабо в купальнике опубликовала видео с яхты
Актриса Кабо в купальнике опубликовала видео с яхты.
Фото: @kabo_olga
Фигуру в купальнике показала на видео в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ) 55-летняя российская актриса Ольга Кабо. Она опубликовала ролик, записанный во время прогулки на яхте. Внешность артистки восхитила подписчиков.
«Невероятная и ослепительно сексуальная красавица», «Само совершенство!», «Королева! Как всегда, прекрасна», «Идеальная фигура», «Смело и красиво», «Как нежно», — прокомментировали публикацию юзеры.
На кадрах актриса позирует, сидя на носу яхты в слитном темно-синем купальнике с декольте.
Ранее Ольга Кабо поделилась фотографиями в фиолетовом купальнике с отдыха в Сочи.