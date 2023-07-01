55-летняя Ольга Кабо показала фигуру в купальнике

Снимок с отдыха в Сочи показала 55-летняя актриса Ольга Кабо в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ). На фото знаменитость позирует в купальнике на пляже.

Кабо остановилась в четырехзвездочном отеле в Адлере вместе с сыном Виктором. «Когда море по колено», — подписала актриса кадры, на которых позирует в слитном сиреневом купальнике, стоя в воде.

Комментаторы отметили, что Кабо находится в отличной форме. «Ольга Игоревна, вы прекрасны! Русалка, наяда, Афродита, рожденная из пены морской», «Красота – убойная вещь! Браво!», «Фарфоровая статуэтка», — написали они.

Ранее фото в купальнике показала 60-летняя Алена Свиридова. Певица проводит лето на даче в Крыму.