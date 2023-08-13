55-летняя Ольга Кабо опубликовала фото в прозрачной блузе

Фото в прозрачной блузе опубликовала в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) находящаяся на гастролях в одном из курортных городов России актриса Ольга Кабо.

«Южная природа вдохновляет на красоту! Как вам сочетание фуксии и бирюзы на фоне зеленой туи?» — обратилась к поклонникам 55-летняя знаменитость, изображенная на снимке в одежде упомянутых цветов.

Увиденное восхитило ее подписчиков. «Ваши сочетания всегда великолепны!», «Красота», «Прелесть», «Ах, какая женщина!», «Очень яркий и жизнерадостный образ! Вам очень идет!», «Очаровательная», «Ну просто девочка! Тоненькая, красивая», «Солнечная, яркая и потрясающая», — написали они в комментариях.

Ранее Кабо в купальнике опубликовала видео с яхты.