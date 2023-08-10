21:10, 10 августа 2023
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56-летний Филипп Киркоров показал голый торс
Певец Киркоров опубликовал видео с пляжа в Греции.
Кадр: @fkirkorov
Голый торс показал 56-летний певец Филипп Киркоров, опубликовав видео с пляжа в Греции в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
«Чудный летний день! Красота! Хорошее настроение!» — говорит он в кадре. Певец стоит на берегу моря в разноцветных пляжных шортах и кепке с аналогичным принтом.
Киркоров признался, что не любит заниматься фитнесом. Поддерживать тело в форме ему помогают велопрогулки, которые он регулярно устраивает на греческом острове.
«Всей семьей катаемся, изучаем окрестности», — рассказал он.
Ранее Киркоров показал пресс и восхитил поклонниц.