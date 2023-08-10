56-летний Филипп Киркоров показал голый торс

Голый торс показал 56-летний певец Филипп Киркоров, опубликовав видео с пляжа в Греции в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Чудный летний день! Красота! Хорошее настроение!» — говорит он в кадре. Певец стоит на берегу моря в разноцветных пляжных шортах и кепке с аналогичным принтом.