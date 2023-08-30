14:23, 30 августа 2023
1 мин.
56-летний Филипп Киркоров показал на видео голый торс
Филипп Киркоров надел розовую шубу на голый торс и развеселил россиян.
Кадр: @fkirkorov
Видео с голым торсом и в розовой шубе опубликовал певец Филипп Киркоров в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Наряд 56-летнего артиста развеселил россиян.
В ролике исполнитель танцует и бегает по пустому концертному залу. Кроме шубы на нем спортивные штаны Dolce&Gabbana и розовая шляпа с перьями. «Просто уходило лето… И бежать за осенью», — подписал видео певец.
«Чудо в перьях», «Диво дивное», «Русская Барби», «Кавказский фламинго», — прокомментировали видео поклонники Киркорова
Ранее исполнитель восхитил поклонниц, продемонстрировав торс после пластической операции.