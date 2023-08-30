56-летний Филипп Киркоров показал на видео голый торс

В ролике исполнитель танцует и бегает по пустому концертному залу. Кроме шубы на нем спортивные штаны Dolce&Gabbana и розовая шляпа с перьями. «Просто уходило лето… И бежать за осенью», — подписал видео певец.

«Чудо в перьях», «Диво дивное», «Русская Барби», «Кавказский фламинго», — прокомментировали видео поклонники Киркорова

Ранее исполнитель восхитил поклонниц, продемонстрировав торс после пластической операции.