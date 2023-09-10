57-летняя Наталья Штурм показала фигуру в бикини

Фигуру в бикини показала 57-летняя певица Наталья Штурм в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Артистка станцевала на камеру в ванной.

«Любите ритмичные танцы? Тогда вам в девяностые», — подписала Штурм ролик, в котором она двигается под музыку в фиолетовом бикини.

«Это даже в одежде было некрасиво, а так и вовсе отвратительно», «Лучше одеться бы», «Никакой красоты», — раскритиковали подписчики певицу. Некоторые предложили перезаписать артистке видео, надев спортивный костюм вместо купальника.

Ранее Штурм показала на видео ягодицы после пластической операции.