14:55, 10 сентября 2023
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57-летняя Наталья Штурм показала фигуру в бикини
57-летняя певица Наталья Штурм станцевала в бикини на камеру.
Кадр: @nataliashturm
Фигуру в бикини показала 57-летняя певица Наталья Штурм в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Артистка станцевала на камеру в ванной.
«Любите ритмичные танцы? Тогда вам в девяностые», — подписала Штурм ролик, в котором она двигается под музыку в фиолетовом бикини.
«Это даже в одежде было некрасиво, а так и вовсе отвратительно», «Лучше одеться бы», «Никакой красоты», — раскритиковали подписчики певицу. Некоторые предложили перезаписать артистке видео, надев спортивный костюм вместо купальника.
Ранее Штурм показала на видео ягодицы после пластической операции.