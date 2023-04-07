59-летняя Лолита в мини-платье с глубоким декольте восхитила россиян. В личном Telegram-канале певица опубликовала видео с премии «Жара», которую посетила в четверг вечером, 6 апреля.

Она позировала на красной дорожке в блестящем платье черного цвета, юбка которого была длины мини, а сзади переходила в шлейф до пола. Пикантности наряду придавали глубокое декольте и открытая спина. Образ артистка дополнила поясом с пряжкой со стразами в виде сердца, кулоном, массивными серьгами и блестящими бежевыми туфлями. Лолита в макияже сделала акцент на губы с помощью темно-бордовой помады, а глаза подчеркнула стрелками.