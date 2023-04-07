59-летняя Лолита в мини-платье с глубоким декольте восхитила россиян
Певица Лолита опубликовала видео в черном платье с глубоким вырезом и открытой спиной.
59-летняя Лолита в мини-платье с глубоким декольте восхитила россиян. В личном Telegram-канале певица опубликовала видео с премии «Жара», которую посетила в четверг вечером, 6 апреля.
Она позировала на красной дорожке в блестящем платье черного цвета, юбка которого была длины мини, а сзади переходила в шлейф до пола. Пикантности наряду придавали глубокое декольте и открытая спина. Образ артистка дополнила поясом с пряжкой со стразами в виде сердца, кулоном, массивными серьгами и блестящими бежевыми туфлями. Лолита в макияже сделала акцент на губы с помощью темно-бордовой помады, а глаза подчеркнула стрелками.
«Какая же вы красивая! Не перестаю вами восхищаться и равняюсь на вас. Вы моя путеводная звезда», «Красавица», «Это бомба», «Лола, ну вы даете», «Вы просто невероятно выглядите», «Прекрасная», «Лучшая», «Королева», «Секс-бомба», «Что за женщина! Один восторг», «Бомбическая Лолита», «Огонь. Пушка. Бомба», «Просто модель», «Невозможно привлекательная и классная! Просто восторг! Обожаю», «Лолита, ты шикарная», — прокомментировали видео пользователи мессенджера.
Ранее 59-летняя Лолита показала фигуру в нижнем белье.