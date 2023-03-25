59-летняя Лолита показала фигуру в нижнем белье
Певица Лолита опубликовала видео в нижнем белье.
59-летняя певица Лолита показала фигуру в нижнем белье. Она опубликовала видео в личном Telegram-канале.
«В туре редко себя разглядываешь. С утра, перед переездом в 250 километров, глаза "без фильтра". До встречи уже при параде, дорогие зрители», — подписала артистка ролик, на котором снимает себя в зеркало в кружевном бюстгальтере и спортивных штанах. При этом на ее лице не было косметики.
«Хорошо выглядите. Круто, когда человек может без всего показать себя такой, какая есть», «Потрясающе выглядите», «Вы прекрасны», «Фигура отменная, не надо переживать за бока», «Вы шикарны», «Такая настоящая», «Вы богиня», — прокомментировали видео звезды поклонники.
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