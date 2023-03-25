59-летняя Лолита показала фигуру в нижнем белье

59-летняя певица Лолита показала фигуру в нижнем белье. Она опубликовала видео в личном Telegram-канале.

«В туре редко себя разглядываешь. С утра, перед переездом в 250 километров, глаза "без фильтра". До встречи уже при параде, дорогие зрители», — подписала артистка ролик, на котором снимает себя в зеркало в кружевном бюстгальтере и спортивных штанах. При этом на ее лице не было косметики.