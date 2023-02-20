59-летняя Лолита перечислила продукты своего рациона

Продукты своего рациона перечислила в личном Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) 59-летняя певица Лолита (Лолита Милявская) в ответ на частые вопросы о диете.

«Я съела порцию мороженого, минут через 10 острую курочку, минут через пять — выпила бутылку молока. Не пытайтесь повторить это. Вот вам моя диета», — описала артистка свой последний прием пищи.

Одна из подписчиц Милявской предположила в комментариях, что певица поддерживает стройность благодаря правильному психологическому настрою. «Мне кажется, что вы наладили свою жизнь и вернулись к себе любимой», — пояснила поклонница. Артистка подтвердила, что это так.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин сообщил, что отказался от жестких диет ради похудения. «Просто надо вечером не есть, не перебирать калорий», — заявил он.