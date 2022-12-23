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20:53, 23 декабря 2022
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Планирующий похудеть Иосиф Пригожин отказался от диет

Планирующий похудеть Иосиф Пригожин отказался от диет
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Набравший 20 килограммов продюсер Иосиф Пригожин рассказал о своих планах PROZVEZD. Он сообщил, что ради похудения не собирается придерживаться жестких диет.

«Просто надо вечером не есть, не перебирать калорий. Самое главное — это обжорство. Ты можешь есть хоть двадцать раз в день, но маленькими порциями. Тогда однозначно похудеешь. А если ты сидишь и ешь, ешь, ешь, и в кишечник, как газ в трубу, поступает еда, то, конечно же, лишний вес будет прибавляться», — заявил Пригожин.

Продюсер предположил, что его набор веса связан с приемом гормональных лекарств для борьбы с коронавирусом. Еще одной причиной потери формы Пригожин назвал вкусные блюда от домработницы. «Она сейчас уехала, поэтому теперь я есть не буду. А до этого баловала меня так, что невозможно просто!» — раскрыл он повод отказа от еды.

Ранее личным способом похудения поделилась певица и экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова.

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