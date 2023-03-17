Подмосковные врачи извлекли из желудка 12-летней девочки 600 граммов волос

13-сантиметровый комок волос весом 600 граммов извлекли из желудка 12-летней девочки врачи больницы в подмосковном Подольске. Об этом «Мосленте» сообщили в пресс-службе областного Минздрава.

Ребенок был доставлен в больницу с жалобами на боль в животе. Результаты обследования показали, что желудок девочки на две трети занимает огромный клок волос (трихобезоар), при этом часть его уходит в двенадцатиперстную кишку. Причиной оказалась привычка девочки есть свои волосы.

Операция длилась полтора часа. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо, после реабилитации ей будет рекомендовано пройти курс лечения у психотерапевта.

Ранее 45-сантиметровый трихобезоар весом в один килограмм извлекли из желудка 22-летней девушки врачи в Подмосковье.