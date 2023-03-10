Килограмм волос удалили врачи из желудка жительницы Подмосковья

В Подмосковье врачи удалили из желудка пациентки комок волос длиной 45 сантиметров и весом в один килограмм, сообщает областной Минздрав. 22-летняя женщина поступила в больницу с жалобами на сильную боль в животе, постоянную тошноту и рвоту.

«В ходе обследований врачи обнаружили у нее в желудке огромный комок волос — трихобезоар. Выяснилось, что на протяжении длительного времени девушка ела свои волосы», — говорится в сообщении.

Была проведена экстренная операция. В настоящее время девушку уже выписали из больницы. Ей рекомендовано пройти курс лечения у психотерапевта.

Ранее в Подмосковье женщине удалили трехкилограммовый комок волос из желудка. Оказалось, что долгое время госпитализированная ела свои волосы и ранее ей уже делали из-за этого операцию.