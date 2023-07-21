61-летняя Екатерина Андреева поделилась фото в купальнике и восхитила юзеров

Фотографию в купальнике опубликовала на своей странице в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) 61-летняя известная российская телеведущая Екатерина Андреева. Снимок восхитил ее подписчиков.

«Белые медведи медведями, а джакузи посреди Северного-Ледовитого океана еще никто не отменял», — подписала она публикацию.

На селфи-фото Андреева позирует в джакузи на фоне океана и гор, покрытых снегом.

«Вечно молодая ведущая», «Восхищаюсь вами», «Очень красивая», «Екатерина, вы леди совершенство», «На вас только равняться!», «Жемчужина в ледниках», — прокомментировали юзеры.

Ранее Андреева передала привет и горячие поцелуи из Арктики своим подписчикам.