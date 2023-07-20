61-летняя Екатерина Андреева сняла свои горячие поцелуи на «вершине мира»

Привет и горячие поцелуи из Арктики передала своим подписчикам в Telegram 61-летняя телеведущая Екатерина Андреева.

«Всем моим друзьям, всем моим подписчикам я передаю горячие поцелуи с самого холодного полюса! Что можно сказать, когда стоишь на вершине мира? Эти ощущения ни с чем нельзя сравнить… Я как будто еще раз родилась», — заявила она.