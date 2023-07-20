16:34, 20 июля 2023
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61-летняя Екатерина Андреева сняла свои горячие поцелуи на «вершине мира»
Телеведущая Андреева передала подписчикам привет из Арктики.
Кадр: Telegram-канал Екатерины Андреевой
Привет и горячие поцелуи из Арктики передала своим подписчикам в Telegram 61-летняя телеведущая Екатерина Андреева.
«Всем моим друзьям, всем моим подписчикам я передаю горячие поцелуи с самого холодного полюса! Что можно сказать, когда стоишь на вершине мира? Эти ощущения ни с чем нельзя сравнить… Я как будто еще раз родилась», — заявила она.
Андреева рассказала, что поприветствовать их экспедиционное судно выходили белые медведи. Наблюдение за этими животными в их естественной среде обитания привело телеведущую в полный восторг.
Ранее Андреева прокатилась на легендарном советском мотоцикле «Урал» в Марокко.