61-летняя Андреева записала на видео поцелуй со слоном в Африке

Поцелуй со слоном в Африке записала на видео и показала подписчикам в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) 61-летняя телеведущая Екатерина Андреева. Она опубликовала ролик, сделанный во время посещения приюта для животных в Кении.

«Это поцелуйчики у нас, да! Откуда они знают про поцелуйчики? Знают и активно пользуются своими знаниями, чтобы девушкам понравиться. Эта слонячья нежнятина прям располагает», — поделилась Андреева с фолловерами. В кадре животное касается своим хоботом ее щеки.