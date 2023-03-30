61-летняя Андреева записала на видео поцелуй со слоном в Африке
Африканский слон «поцеловал» хоботом телеведущую Екатерину Андрееву.
Поцелуй со слоном в Африке записала на видео и показала подписчикам в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) 61-летняя телеведущая Екатерина Андреева. Она опубликовала ролик, сделанный во время посещения приюта для животных в Кении.
«Это поцелуйчики у нас, да! Откуда они знают про поцелуйчики? Знают и активно пользуются своими знаниями, чтобы девушкам понравиться. Эта слонячья нежнятина прям располагает», — поделилась Андреева с фолловерами. В кадре животное касается своим хоботом ее щеки.
Юзеры поблагодарили телеведущую за публикации из путешествий, в которых «есть душа». «Как же вас приятно слышать и видеть. Доброты в этом столько!», «Трогательно и мило», «Доброе, хорошее видео», — отметили они.
Ранее Андреева сделала фото перед встречей с львом в саванне.