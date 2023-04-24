61-летняя Екатерина Андреева показала селфи из картофельной бани

61-летняя телеведущая Екатерина Андреева показала селфи из поездки в Бутан. Видео из картофельной бани она опубликовала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«Картошку можно готовить по-разному: жарить или варить, а можно использовать для создания атмосферной картофельной бани. Бутанцы пошли по второму пути и соединили полезное с приятным. В результате получается экстравещь», — прокомментировала знаменитость ролик из горячей ванны, расположенной прямо в картофельном поле.

«Катя — красотка», «Огонь», «Изысканно», «Вау. Просто невероятно», «Как же это здорово и необычно», «Как интересно. У вас многому можно научиться», «Круто», — написали пользователи сети.

Ранее 61-летняя Екатерина Андреева опубликовала селфи из новой страны.